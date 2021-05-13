加拿大将给予部分伊朗和埃塞俄比亚空难死者亲属永久居留权，须已在加拿大

2019年3月10日，埃塞俄比亚航空公司的302航班在亚的斯亚贝巴市国际机场起飞几分钟后因飞机故障坠毁，机上157名乘客全部遇难，其中有18名加拿大公民。2020年1月8日，乌克兰航空公司的752航班在德黑兰国际机场起飞后不久被伊朗武装部队击落，机上176名乘客全部遇难，其中有55名加拿大公民，30名加拿大永久居民。当时正值开学前夕，机上有许多转道乌克兰飞回加拿大的伊朗留学生和学者。

许多伊朗裔遇难者的亲属来到加拿大。他们在处理后事后因疫情留下。还有一些人因不接受伊朗官方对空难的解释而被打压，因此向加拿大提出避难申请。

（CBC News, un article adapté en chinois par Wei Wu)