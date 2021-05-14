美国注射了两剂疫苗的人不用戴口罩了

美国疾病预防控制中心（CDC）周四 （ 5 月 13日) 宣布了一个好消息：完成了两剂疫苗接种的美国人，在大多数室内外环境中将不必再戴口罩或保持距离了。

美国疾病控制和预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基（Rochelle Walensky）表示：

如果您已经完全接种了疫苗，则可以开始从事因疫情而停止的活动，我们都一直在等待着能够恢复正常感觉的这个时刻。 美国疾病控制和预防中心（CDC）主任罗谢尔·瓦伦斯基（Rochelle Walensky）

与此同时，疾病控制和预防中心告诫说，有些人需要继续谨慎。

瓦伦斯基医生建议说，尤其是免疫系统比较脆弱的人，在放弃戴口罩之前，最好先咨询一下医生。

一些公共场所需要继续戴口罩

在医院和老人长期护理机构中，即使是完成了疫苗接种的人，也需要继续戴口罩，并保持人与人间距。

同样，在公共交通工具上，例如公共汽车、火车、飞机、机场、火车站，以及监狱和无家可归者中心，接种了疫苗的人也需要继续戴口罩，并保持人与人间距。

美国目前已经大约有 1.54 亿人注射了至少一剂疫苗，不过，美国三分之一的人口，1.176 亿人已经完全完成了新冠免疫。

(Sophie-Hélène Lebeuf / Radio-Canada)