多伦多皮尔逊机场客流量今年第一季度减少 89％

根据大多伦多机场管理局 （Greater Toronto Airports Authority，GTAA）的数据，今年一月至三月，仅有略超过100 万乘客通过了多伦多皮尔逊机场 (Toronto Pearson International Airport)，比去年同期减少了将近 89％。

疫情爆发前，2020 年第一季度，约有 960万人次通过多伦多皮尔逊国际机场。

大多伦多机场管理局 GTAA 总裁兼首席执行官 Deborah Flint 在一份声明中表示，COVID-19 疫情在继续对加拿大航空业造成严重后果。

大多伦多机场管理局 （Greater Toronto Airports Authority，GTAA）总裁 Deborah Flint。 照片：Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

由于航空业陷入瘫痪，因此受到抨击的特鲁多政府在最新的财政预算中终于宣布，为航空业拨款 20 亿加元。

大多伦多机场管理局 GTAA 总裁 Deborah Flint 对这笔拨款投资表示欢迎，但批评说政府缺乏具体的复苏机场策略。

前所未有的亏损

大多伦多机场管理局在2021年第一季度净亏损 1.27 亿加元，而 2020年同期为盈利 660 万加元。

机场管理局表示，疫情导致取消大量航班，严重影响了机场收入，但管理层认为，这场疫情不会对多伦多机场的长期财政状况产生重大影响。

（Philippe de Montigny / Radio-Canada) （新窗口）