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多伦多皮尔逊机场客流量今年第一季度减少 89％
根据大多伦多机场管理局 （Greater Toronto Airports Authority，GTAA）的数据，今年一月至三月，仅有略超过100 万乘客通过了多伦多皮尔逊机场 (Toronto Pearson International Airport)，比去年同期减少了将近 89％。
根据大多伦多机场管理局 （Greater Toronto Airports Authority，GTAA）的数据，今年一月至三月，仅有略超过100 万乘客通过了多伦多皮尔逊机场 (Toronto Pearson International Airport)，比去年同期减少了将近 89％。
疫情爆发前，2020 年第一季度，约有 960万人次通过多伦多皮尔逊国际机场。
GTAA 总裁兼首席执行官 Deborah Flint 在一份声明中表示，COVID-19 疫情在继续对加拿大航空业造成严重后果。
由于航空业陷入瘫痪，因此受到抨击的特鲁多政府在最新的财政预算中终于宣布，为航空业拨款 20 亿加元。
GTAA 总裁 Deborah Flint 对这笔拨款投资表示欢迎，但批评说政府缺乏具体的复苏机场策略。
前所未有的亏损
大多伦多机场管理局在2021年第一季度净亏损 1.27 亿加元，而 2020年同期为盈利 660 万加元。
机场管理局表示，疫情导致取消大量航班，严重影响了机场收入，但管理层认为，这场疫情不会对多伦多机场的长期财政状况产生重大影响。