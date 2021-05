疫情中守望相助：一些俄克拉荷马州餐馆的免费餐饮

最早的发起者、麦阿莫市的餐馆老板珍妮弗.怀特(Jennifer White)在接受CBC采访时说,她在今年二月从一个朋友处得知阿肯色州的一家餐馆在做这样的事,立刻决定仿效。她自己买了第一份食物,一个朋友买了第二份。消息很快传开,几个小时后,城里的另一家餐馆也加入进来。现在,她的餐馆里有两面墙都贴满了收据。

来吃免费餐的人各式各样,有无家可归者,有刚失业还没找到新工作的人,也有一时手头紧的人。她从来什么也不问,但有时候会有人觉得需要解释几句。有一天,一个男子对她说: 我要到星期五才能领到工钱,但我实在是饿了。 他在那个星期五又来了,多付了两份食物的钱,把单据贴到了墙上。

还有一次,一个无家可归者吃完饭以后自动帮着擦桌子,收拾餐盘。

怀特的餐馆只能摆下八张桌子,但是几个月来提供了一千多份免费食物。她说,顾客们的慷慨让她非常感动。免费餐这么受欢迎,也说明许多人需要帮助。

(CBC Radio, As It Happens)