疫情中守望相助：一些俄克拉荷马州餐馆的免费餐饮

最早的发起者、麦阿莫市的餐馆老板珍妮弗.怀特（Jennifer White）在接受CBC采访时说，她在今年二月从一个朋友处得知阿肯色州的一家餐馆在做这样的事，立刻决定仿效。她自己买了第一份食物，一个朋友买了第二份。消息很快传开，几个小时后，城里的另一家餐馆也加入进来。现在，她的餐馆里有两面墙都贴满了收据。

来吃免费餐的人各式各样，有无家可归者，有刚失业还没找到新工作的人，也有一时手头紧的人。她从来什么也不问，但有时候会有人觉得需要解释几句。有一天，一个男子对她说： 我要到星期五才能领到工钱，但我实在是饿了。 他在那个星期五又来了，多付了两份食物的钱，把单据贴到了墙上。

还有一次，一个无家可归者吃完饭以后自动帮着擦桌子，收拾餐盘。

怀特的餐馆只能摆下八张桌子，但是几个月来提供了一千多份免费食物。她说，顾客们的慷慨让她非常感动。免费餐这么受欢迎，也说明许多人需要帮助。

（CBC Radio, As It Happens, un article adapté en chinois par Wei Wu)