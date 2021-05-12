特鲁多：在 75% 的人打了第一剂疫苗前，必须维持卫生限制

本周二 （5月11日），加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）表示，必须维持限制措施，直到至少 75％的人口打了第一剂疫苗再说，而且需要继续通过测试、跟踪来更好地控制社区传播。

加拿大广播公司 CBC 的疫苗跟踪工具显示，目前加拿大超过 40％的人至少接种了一剂 COVID-19 疫苗。

One-Dose Summer

特鲁多说，整个 5 月和 6 月初将会维持限制措施，加上接种疫苗的人群加大，预计今年夏天加拿大人的感觉会好一些，会有一个 一剂疫苗的夏天 - one-dose summer。

联邦卫生部门的公共卫生预测模型显示，如果加拿大人希望在夏季看到放松公共卫生限制，那么 75％的成年人需要至少注射一剂 COVID-19 疫苗, 20% 的加拿大人需要注射两剂。

安大略省多伦多市的一个新冠疫苗注射中心。 照片：La Presse canadienne / Frank Gunn

继续维持限制

加拿大首席公共卫生官 Theresa Tam 医生也表示，现在维持对社会和经济活动的限制至关重要，将有助于加拿大避免遭遇第四波疫情。

她说，彻底击退这种病毒的途径是有相当规模的加拿大人接种了疫苗。

加拿大人口大约 3770万人，其中约 3150 万人年龄在16 岁以上，有资格接种 COVID-19 疫苗。

（John Paul Tasker （新窗口） / CBC）