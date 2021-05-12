加拿大联邦政府将拨款 7.4 亿支持全国的机场

加拿大政府将启动一个项目，以支持全国各地的大小机场。

一位不愿透露姓名的政府官员告诉加拿大广播公司，联邦政府将在今后六年中为各机场提供总额 7.4亿加元的拨款。

其中大约 4.9 亿加元将拨给大机场，用于大机场的关键基础设施，如跑道维修和中转站，其余拨款将拨给较小的机场。

新冠疫情给各机场的利润带来严重打击。 照片：Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

在此之前，加拿大政府已经宣布在两年内提供 2.06 亿加元用于支持地区航空运输，同时另外拨出 2.29 亿加元用于支持 21 个机场的租金减免。

小型机场的租金将可免一到三年，蒙特利尔、多伦多、温哥华和卡尔加里机场的租金可推迟一年交。

航空业受打击严重

航空业一直是受 COVID-19 疫情打击最严重的行业之一，由于旅行限制和边境封闭措施，飞机乘客人数剧减，机场的收入大幅下降。

加拿大机场理事会（Conseil des aéroports du Canada）主席丹尼尔·罗伯特·古奇（Daniel-Robert Gooch）在接受采访时说，我们欢迎联邦政府提供的所有支持，但大机场获得 4.9 亿，不能满足需要。