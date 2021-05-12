今年夏天加拿大人有可能可以在国内旅行

尽管加拿大各省还在实行严格的旅行限制，但随着疫苗接种在顺利进行，人们对今年夏天的度假前景越来越有信心。

阿尔伯塔大学医院 ( University of Alberta Hospital) 的传染病专家林诺娜·萨星格 （Lynora Saxinger） 医生说：

我相当乐观，我不知道能不能为六月份做度假计划，但七月底、八月份，人们应该可以在省内旅行，甚至可能可以跨省旅行。 阿尔伯塔大学医院 ( University of Alberta Hospital) 的传染病专家林诺娜·萨星格 （Lynora Saxinger） 医生

萨星格说，其他地方的经验表明，一旦成年人的疫苗接种率达到 50％到 60％，病毒的感染率就会大大下降。

她说：

目前看起来很有希望，因为加拿大的疫苗接种率正在迅速提升。 阿尔伯塔大学医院 ( University of Alberta Hospital) 的传染病专家林诺娜·萨星格 （Lynora Saxinger） 医生

曼尼托巴大学（University of Manitoba）的医学微生物学助理教授菲利普·拉贾斯-韦恩 （Philippe Lagace-Wiens）也表示， 隧道尽头出现了光明 。

他说：

我认为，到 7月的时候，绝大多数人……将能接种上疫苗，尽管第三波疫情还在，但我们将看到感染率下降。 曼尼托巴大学（University of Manitoba）的医学微生物学助理教授菲利普·拉贾斯-韦恩 （Philippe Lagace-Wiens）

各省的旅行限制

目前，许多省份对非必要旅行实行了省内和省际限制。

例如，在不列颠哥伦比亚（BC）省，在省内的旅行被限制在三个地区之间，而且卫生当局要求大家不要跨省旅行。

在阿尔伯塔省和 BC 省的交界地带，立着大牌子提醒人们不要因非必要原因跨省旅行。

在安大略省，省政府告诫居民们不要去自己所在地区之外的地方，或去省外旅行。

在大西洋四省，由于最近 COVID-19 病例增加，大西洋省份对外地游客重启的时间被推迟。

大西洋地区的四个省（新不伦瑞克省、新斯科舍省、纽芬兰省和拉布拉多省、爱德华王子岛省）一直自成一体，允许四个省的居民相互 串门 ，但限制来自四省以外地区的游客。

今夏情况会好转

许多加拿大人对今年夏天外出度假充满期盼。 照片：Radio-Canada

阿尔伯塔大学医院的传染病专家林诺娜·萨星格说，她打算 8 月份去安大略省看望亲属。

她说：

我认为，随着感染率得到控制，旅行限制将开始减少。 阿尔伯塔大学医院的传染病专家林诺娜·萨星格

曼尼托巴大学助理教授菲利普·拉贾斯-韦恩则强调，接种疫苗是能让大家在暑假期间放心旅行的最佳途径。

他说：

如果我们想去落基山观光，回家后不需要自我隔离，那最好最快的途径就是接种疫苗，这是一个重要的信息。 曼尼托巴大学助理教授菲利普·拉贾斯-韦恩

（Mark Gollom （新窗口） / CBC）