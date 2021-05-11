让麦克唐纳有个伴：夏洛特敦市对加拿大国父雕像的处理办法

夏洛特敦市议会星期一（5月10日）晚就如何处理这座雕像一事开会，最后以8票赞成、1票反对的投票结果决定接受原住民联合委员会提出的五项建议。建议之一是：在这位有争议的加拿大首任总理旁边加上一座原住民儿童或老人的雕像。

约翰.麦克唐纳（John A. Macdonald，1815-1891）是加拿大联邦的缔造者之一，其政绩和理念对加拿大社会影响深远。但是他的一些关于原住民的言论和政策在后世引起争议。他的雕像近两年屡遭破坏，并经常成为抗议的目标。

原住民联合委员会提出的其他建议包括：把麦克唐纳雕像所坐的长椅的另一半封住，以阻止人们与雕像合影；设置说明牌，让人们了解麦克唐纳在加拿大原住民历史上起到的 灾难性作用 ；聘请一个原住民艺术家为顾问。

唯一投反对票的议员达菲（Mike Duffy）说，他反对这个决定是因为民调显示大部分市民愿意让雕像保持原样。据他统计，他从去年六月以来收到的电邮中，86%的人也持这个意见。

自去年夏天以来，夏洛特敦市的麦克唐纳雕像四次遭人用泼颜料等方式破坏。

（CBC News, un article de Shane Ross et Nicola MacLeod, adapté en chinois par Wei Wu）