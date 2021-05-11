调查显示加拿大人对新冠疫苗普遍有信心

莱格 Léger 调查公司进行的一项最新民意测验显示，尽管对阿斯利康-牛津疫苗（AstraZeneca-Oxford）的安全性存在担忧，加拿大人对 COVID-19 疫苗普遍怀有信心。

调查还显示，加拿大人对疫苗护照的主意持开放态度，但更倾向于在旅行时使用。

40% 加拿大人接种了至少一剂

十分之八的受访者表示，他们已经接种了疫苗或在轮到他们时会预约接种，这一比率与一个月前的比率相同。

莱格公司的行政副总裁克里斯蒂安·布尔克（Christian Bourque）认为，如果 82％的成年人接种了疫苗，则西方所有国家的政府都会感到高兴。

现在，将近 40％的加拿大人接种了至少一剂 COVID-19疫苗，根据政府的估算，至少 75％的人口接种了疫苗才能实现集体免疫。

加拿大人踊跃接种 COVID-19 疫苗。 照片：Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

与此同时，十分之八的受访者表示，他们信任辉瑞和 Moderna 公司生产的疫苗，不到一半的受访者表示对阿斯利康或强生公司的疫苗有信心。

不过，绝大多数加拿大人不必担心，因为截至到 5 月 1 日，加拿大约 85％ 注射的疫苗来自辉瑞或 Moderna，而且今后两个月将收到的疫苗中，超过 88％ 来自辉瑞和 Moderna。

80% 加拿大人支持旅行用疫苗护照

另外，最近的这项民意调查还发现，十分之八的加拿大人支持在国内或国外旅行需要持有疫苗护照，十分之六的人认为去餐馆吃饭、看冰球比赛或去美发沙龙时也应该提供接种证明。