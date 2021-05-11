反歧视亚裔行动日：大温哥华举行示威活动

本周一，5 月 10 日，大温哥华地区举行了大约 15 个抗议针对亚裔种族主义的集会，而且，一些城市的市政府已经同意把 5 月10 日这一天定为反歧视亚裔的行动日。

市民发起行动日

在加拿大发起这一反歧视亚裔行动日的是一位普通妇女，她是居住在大温地区本拿比 （Burnaby）市的居民多丽丝·玛哈（Doris Mah）。

在针对亚裔社区种族主义事件大增的情况下，多丽丝·玛哈（Doris Mah）创立了一个亚裔联盟 - Stand With Asians Coalition （SWAC），她说，我觉得自己必须做点什么。

5月10 日这一天，这个联盟组织了一些小规模的示威活动，由于卫生限制措施，每个活动的参加人数不能多，示威者 5 人一组，在15 个 SkyTrain 的站前举着海报，上面标注有反歧视亚裔的口号，提醒公众们对这个问题的重视。

设立反歧视亚裔行动日

亚裔联盟 Stand With Asians Coalition 首先呼吁本拿比市把 5 月 10 日定为反对歧视亚裔的行动日。

本拿比市长迈克·赫里（Mike Hurley）同意了这个提议，他表示，我们要鼓励多样化，推动不同的文化和创造力，让人们建立归属感，适应这个瞬息万变的世界。

本拿比市政厅的积极回应推动多丽丝·玛哈继续扩大诉求，于是，她要求全国的其他城市也设立这个行动日。

她说，在已经联系的1000个城市中，包括温哥华、渥太华和多伦多在内的 30 个城市已经承诺将设立行动日。多丽丝·玛哈说：

我不是政治人物，我只是一个母亲，我每个星期去食品店的时候，都会感到焦虑，因为这里曾经有一位妇女因为是亚洲人而受到骚扰，同样的事情也可能会发生在我的身上。 反歧视亚裔行动日的发起人多丽丝·玛哈（Doris Mah）

针对亚裔犯罪增加

根据温哥华警方的统计数据，在新冠疫情爆发的第一年，大温哥华针对亚裔的仇恨犯罪案件上升了 717％，从 2019 年的 12 起事件增加到 2020 年的 98 起。

温哥华警察局表示，针对亚洲人的仇恨犯罪的增多，与 2020 年 3 月疫情爆发的时间同步。

今年三月底，有 500 人聚集在温哥华美术馆（Musée des beaux-arts de Vancouver ）外举行和平抗议，驳斥社会中的仇恨行为。

今年三月底，约500 人聚集在温哥华美术馆（Musée des beaux-arts de Vancouver ）外，抗议针对亚裔的仇恨。 照片：Radio-Canada / Jon Hernandez

反歧视亚裔行动日的发起人多丽丝·玛哈（Doris Mah）说，5 月10 日的抗议活动也是和平进行的：

我们的海报上写着：要爱，不要仇恨。 多丽丝·玛哈（Doris Mah）

（ Chad Pawson / Radio-Canada）