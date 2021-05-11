加元升到 2017年以来最高，超过 82 美分

在大宗商品价格走高的推动下，加元币值不断回升，已经达到近 4 年来的最高水平。

星期二（5 月 10 日）中午，加元兑美元的汇率为一加元兑换 82.61 美分，这是自 2017 年 9 月以来的最高水平。

专家们说，COVID-19 疫情好转，全球经济前景改善，推高了加拿大所富有的很多大宗商品的价格。

新冠疫情中建筑材料的价格不断上涨。 照片：CBC / Brian Higgins

由于建筑业的繁荣，木材价格创下了历史新高，石油价格也在回升，北美基准石油（西得克萨斯中质油）的价格已经突破了每桶 65 美元，这是自疫情开始以来的最高水平。

小麦价格创下了 2013 年以来的最高价，铜价也创下了 9 年新高。

蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特（Doug Porter）最近指出，仅在过去六个月中，大宗商品价格指数就上涨了37％。

他说：

这连续六个月的上涨是我们过去 50 年来没见过的。 蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特（Doug Porter）

大宗商品价格的上涨对加拿大的经济来说是一个福音，因此正在推高加拿大货币的价值。

（Pete Evans （新窗口） · CBC News）