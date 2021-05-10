在迪拜被囚禁数年的加拿大地质学家终于归国

格蒂埃在2015年被捕，并被指控73项贪腐罪名。他的律师和家人说，他因揭露一家黄金贸易公司的贪腐行为被陷害。这家公司的三名高管非法挪用资金，格蒂埃被调查人员请来协助调查，在发现内情后遭到涉案者的陷害。

他的归国之路异常曲折。2019年12月，一个法官小组裁定他被指控的11项罪名不成立，但是却以他的律师没有对另外62项罪名提出上诉为由拒绝批准释放，他因此在监狱里又待了几个月。2020年6月，他终于获准出狱。但直到现在才被允许返回加拿大。

格蒂埃来自魁省北部萨格奈地区。他所在选区的保守党议员马泰尔（Richard Martel）过去几年一直在为他的获释努力。马泰尔说，他的获释是团队合作的结果。大家把党派之争放在一边，为这件事共同努力。

格蒂埃将在隔离结束后与媒体见面，并去墓地祭拜在他被困迪拜期间去世的父母。

（Radio-Canada, un article adapté en chinois par Wei Wu）