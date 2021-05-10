温哥华国际机场大白天发生枪击案，一人死亡

星期日（ 5 月 9 日）下午，在温哥华国际机场 （Vancouver International Airport）发生一起枪击案，一名 28 岁男子死亡，加拿大广播公司报道说，这起枪击案很可能与不列颠哥伦比亚（BC）省低陆平原地区（温哥华和近郊）犯罪团伙之间的冲突有关。

温哥华警局凶杀案调查组的警官 Frank Jang 透露，死者在警方那里有案底。

加拿大皇家骑警在列治文（Richmond) 市的警官 Will NG 表示，枪击发生在周日下午 3 点左右，地点在温哥华机场离港航站楼外，目击者看到一辆载有至少两个人的 SUV 汽车逃离犯罪现场。

他接着说，之后, 一辆巡逻警车开始迅速追捕这辆 SUV，该汽车上的人居然在车来车往的繁忙公路上向警车开火，警车上的警察没有继续追击。

温哥华机场发生枪击案后，一辆巡逻警车追捕一辆 SUV，结果SUV上的人对警车开火。 照片：The Canadian Press / DARRYL DYCK

此后不久，在萨里 （Surrey）市距离机场 28 公里的一条小巷，有一辆汽车被烧毁。温哥华许多枪击事件发生后，作案者都会烧毁汽车。

近来温哥华枪击案不断

加拿大广播公司报道说，最近几周来，大温哥华地区发生了一系列枪击案，造成死伤，这些枪击案都发生在人流密集的公共场所，如购物中心或餐馆附近。