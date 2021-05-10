印度新冠病例继续激增，25天内116名医护人员丧生

医务工作者每天都在抗疫第一线面临着生命威胁，在一波接一波的疫情中，他们更是首当其冲。

过去几周内，印度爆发严重的第二波疫情，医院的住院人数急剧增加，导致病床、药品、氧气供应设备等严重短缺，医护人员们承受着巨大的压力，感染风险大为增加。

印度医学协会 (Indian Medical Association，IMA) 国家主席 J. A. Jayalal 医生称，自从COVID-19 疫情开始以来，印度已有 860 多名医护人员死亡，其中116 名医护人员在最近的第二波疫情中丧生。他说：

对我们医护人员来说，最大的挑战就是去年有近 750 名医护人员死亡，现在，在过去 25 天内，我们又失去了 116 人。 印度医学协会（IMA）国家主席 J. A. Jayalal 医生

世界卫生组织对印度的变异病毒感到担心。 照片：Getty Images / Hindustan Times / Parveen Kumar

人们需要设施，人们需要安全措施，人们需要遵守一定的规定，例如如何去小诊所就诊，如何预防感染。 印度医学协会（IMA）国家主席 J. A. Jayalal 医生

印度政府受抨击

印度疫情失控，印度政府大受抨击，最近几个月，印度当局曾经允许人们参加拥挤的宗教节日，进行比赛和大规模选举活动，这些活动都被视为病毒的 超级传播 活动。

印度医学协会（IMA）国家主席 J. A. Jayalal 医生也同意，当前的大爆发是由于印度出现了 双重突变体 变异病毒，不过，他仍将 90％ 归因于今年早些时候印度的自满情绪，以及高层领导者们自信失误。

印度医学协会（IMA）成立于1928年，该协会发起了一条求助热线，以帮助协会成员应对疫情导致的精神和情感上的巨大压力。

加拿大的印度裔社区非常关注印度的疫情。 照片：Getty Images / TAUSEEF MUSTAFA

印度累计感染突破 2200 万人

印度卫生部表示，印度的 COVID-19 病例累计总数在本周日 （5月9日）突破了 2200万人大关，目前印度的感染总数为 2266 万人。

5 月10 日， 印度报告日增病例 366 494 例，日增死亡 3769 人。

在这场新冠疫情中，印度的死亡人数总数已经达到 246 116人。

印度是加拿大第一大移民来源国

加拿大的印度裔社区非常关注印度的疫情。

加拿大-印度商会副主席 Ajay Tandon 在位于多伦多的办公室里。 照片：Radio-Canada / Philippe de Montigny

根据加拿大统计局 2016 年的人口普查，加拿大的印度裔人口已经超过 137 万人，他们主要分布在安大略省和不列颠哥伦比亚省。

自 2016 年以来，加拿大接收的印度移民大幅增多，其中很多为科学界人材和工程师，到 2019年, 印度已成为加拿大的第一大新移民来源国。

根据统计局的数字，2019年，也就是新冠疫情爆发前一年，加拿大总共接收了 341,000 名新移民，其中 25％来自印度，人数最多，中国是第二大移民来源国，其次是菲律宾。

（Reuters, RCI）