蒙特利尔希望 6 月 1 日重启餐馆露天服务

蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）表示，正在与公共卫生部门进行讨论，以计划在蒙特利尔重开餐馆的露台区，她说她的目标是争取 6 月 1 日重开。她发布推特说：

蒙特利尔市希望在公共卫生部门批准的情况下，于 6 月 1 日重新开放餐馆露台，顾客的人数会有限制，并会遵守卫生法规。 蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）

她补充道：

除重新启动露台服务外，我们还要动员起来支持蒙特利尔的酒吧和餐馆，这是对蒙特利尔非常重要的行业。 蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）

蒙特利尔市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）希望看到蒙特利尔餐馆能在 6 月 1 日重开露台区。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

瓦莱丽·普兰特提到，尽管目前局势稳定，但蒙特利尔的局势仍然脆弱，不过她对未来感到鼓舞。

但蒙特利尔市长不愿意就是否需要疫苗接种证书才能进入餐厅或酒吧的事宜发表评论。她只表示：

我认为我们必须聆听餐馆和酒吧老板的衷心哀求，这个行业需要有可预测性，我们正在努力争取 6 月 1 日让餐馆露台重新开放。 蒙特利尔市市长瓦莱丽·普兰特（Valérie Plante）

蒙特利尔餐馆 去年10月起只能外卖

自去年 10 月 1 日以来，蒙特利尔一直被划为魁北克省疫情的红色区域，餐馆和酒吧处于只能提供外卖服务的状态，一直被禁止在餐馆内接待顾客。

（Isabelle Maltais （新窗口）/ Radio-Canad）