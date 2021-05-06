七国外长峰会：加拿大与日本寻求扩大在印度-太平洋地区国防安全合作

本周在英国伦敦举行的七国外长峰会上，加拿大国际事务部部长马克·加诺（Marc Gameau)和日本外相茂木敏充举行了首次面对面的会谈，并讨论了双方合作的六个领域。

由于新冠疫情，今年七国峰会之前的七国外长峰会是两年来外长们的首次面对面会谈。

加拿大全球事务部在之后的一份声明中表示，最重要的是加强政治、安全、和国防合作，以 维持和促进印度太平洋地区的法制 。

声明还称，加拿大和日本承诺共同努力， 反对采取单边行动，破坏地区稳定，以及违反联合国海洋法公约中规定的国际海事秩序的行为 —— 有评论称，这句话很明显是指向中国近年来在南中国海的挑衅行动。

加拿大和日本还计划在执行联合国对朝鲜的制裁方面加深合作，尤其是打击朝鲜在海上的船只间的物资转运行动。

4月23日，加拿大国防部长萨吉安（Harjit Sajjan)宣布，将把参与 霓虹行动 的任务延长两年。这一行动是为了打击朝鲜在海上试图避开经济制裁的行为。而加拿大军队从2019年开始参与这项行动，向太平洋派遣军舰和海上侦察机，以执行联合国安理会对朝鲜的制裁。

加诺和茂木敏充还讨论了加拿大和日本在联合国的维和行动，与中国的关系，缅甸军事政变，国际贸易，气候变化，以及接下来将要举行的东京奥运会以及残奥会。

加诺在声明中强调，印度太平洋地区在未来几十年将继续成为未来增长的带动力。而加拿大与日本建立了牢固的长期伙伴关系，加强合作，促进该地区的共同利益，确保其持续自由和开放”。

滑铁卢大学政治学教授、印度太平洋地区问题专家大卫·韦尔奇表示，两国在安全领域加深合作是激发加日潜在合作的可喜步骤”。

他说，尽管两国间的关系非常友好，但渥太华和东京的关系依然有很大的潜力。

他补充说，尽管在国家规模和人口上有很大不同，但两国间有许多共同点，比如同属于高收入、高度发达的自由民主国家，都遵守基于规则的国际秩序。两个国家都是G7和G20国的活跃成员，并热衷于国际事务上的创新管理，比如国际刑事法院。

韦尔奇还把两国称为 教科书般的中等实力国家外交参与者 ，而且“两国在地理政治上遇到的挑战几乎是完全重叠的，也都在经济上依赖一个和平稳定的东亚。此外，两者也都致力于防扩散，以及努力处理与中、美的关系。

韦尔奇在最近的一篇论文中指出，加拿大和日本应该努力建立正式的盟友关系，建立全面的安全伙伴关系。他认为，这样一个正式联盟将符合两国利益。

而卡尔加里大学国防专家罗伯·休伯特（Rob Huebert)说，加拿大需要与远东所有民主国家建立更紧密的国防联系。

他说，我们必须开始讨论该地区内的安全发展，类似于北约，能够应付日益上升的中国威胁。

他表示，实现这一点的唯一方式就是建立恰当的联盟体系，是联盟，而不仅仅是合作关系。

休伯特认为，这个联盟将包括该地区的所有民主国家，美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、韩国、以及台湾。

他表示，加拿大和日本已经采取积极步骤，确立更大的军事互用性。加拿大的皇家空军和皇家海军军舰、潜艇还定期参加日本自卫队和其他地区大国的联合军事演习。

（ CBC, un article de Levon Sevunts, adapté en chinois par Yan Liang ）