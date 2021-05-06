木材涨价，BC省小城森林保护区屡遭盗伐

当地居民皮恩（Larry Pynn）说，他两个星期前去山上散步时发现一棵高大的雪松被盗伐，旁边的地上有全地形车的轮印。这棵树已生长了八十多年，有很高的经济价值。山上平日人迹稀少，因此谁也不知道盗伐者是如何把它运走的。他们十分猖獗，几个月前，有人一次盗走了五十棵花旗松。目前木材大幅度涨价，这些树显然不是被砍去当木柴。

按照当地法规，未经允许带走森林产品会被罚款200加元。这是为砍柴人定的罚款，现在显然过低。市政府正在考虑提高罚款额。另外，森林保护区的巡逻已从过去的每周一次增加到一天一次。

北考伊琴的森林保护区占地五千公顷，是温哥华岛沿岸花旗松生态系统的一部分。这一带过去有伐木业，但目前处于停顿状态。市政当局正在和邻近的原住民部落就森林保护进行磋商。

（CBC News，un article de Briar Stewart, adapté en chinois par Wei Wu）