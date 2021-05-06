当执法者闭上一只眼：警察当中的消极执勤现象

四名接受采访的警察中有两名是有色少数族裔，一名是女性。不透露真实姓名使他们说话很直率。其中一个化名为伯努瓦的警察说，他现在的做法是，如果有事情在右边发生，他就朝左转。而且， 我跟你说老实话，少数族裔我再也不抓了，我不想冒险。

化名为迈克的警察本人也是有色少数族裔。他说，他在一些向来治安不好的 热点 街区巡逻时总是很担心。因为一次合法的干预行动可能会突然就变得棘手起来。只要有一两个人录像，然后放一个视频片段在网上，整件事情就会变了味儿，你的名字出现在社交媒体上，成为千夫所指。所以在某些情况下，他选择睁一只眼闭一只眼。 没人愿意为一次出警毁掉自己的职业。

另一个接受采访的警察说，警察消极执勤直接影响到治安，尤其是在街头帮派活跃的城区。

但是警察也是凡人，他也想平平安安干到退休，不想被停止调查。

大众媒体的作用

警察们认为，造成消极执勤的原因是大众媒体对警察工作的报道方式。伯努瓦说，大家都愿意看耸人听闻的东西。你在新闻里看不到说警察好的，只能看到骂警察的。出了事，媒体不会放完整的视频，只挑出几个最吸引眼球的画面滚动播放。

身为有色少数族裔的迈克在执勤时也会被骂。他说，警察一出手就是种族主义者，大家立刻就开始说弗罗伊德，说黑命贵。总是有人在拍你。你永远不知道一件事最后被报道出来的时候是什么样子。这是很大的压力。

蒙特利尔市的黑命贵团体的发言人哈利（Van Harry）说，他一点也不相信这几个警察的话。他认为消极执勤是一种 都市传说 ，没有任何数据能加以证明。正相反，新冠疫情以来警察的盘查增加了，而且被查的总是那几类人：无家可归者，黑人和其他少数族裔。他自己就差不多每个月都会被警察拦住一次。

引起警界注意

虽然愿意出来接受采访的警察很少，但是消极执勤在警察的私人聊天群里是个频繁出现的话题。在这个现象最早引起注意的美国已经有研究文章问世。现在魁北克省警察学院也开始对这个问题进行研究。

警察消极执勤在2014年美国黑人青年布朗（Michael Brown）被射杀事件后开始出现。2017年发表在美国《刑事司法政策评论》杂志上的一篇文章说，这个问题真实存在并且越来越严重，比大部分警局愿意承认的要更为普遍。

魁北克省警察学院对消极执勤的调研将在几个月后公布初步结论。

（Radio-Canada, un article de Pascal Robidas, adapté en chinois par Wei Wu）