选民的钱包与爱：加拿大保守党第一季度筹款创纪录，但选民支持率仍落后

根据加拿大选举委员会公布的数据，排在第二的是总理特鲁多领导的自由党，第一季度筹款350万加元，第三名是新民主党，160万加元，为该党2015年以来的季度最高纪录。在众议院占有席位的另外两个小党绿党和魁北克党团同期分别筹得67万7千加元和37万3千加元。

但是捐款和支持率之间不见得是等号

根据CBC的全国最新民调综合记录，保守党目前的选民支持率不到30%，比自由党低6.3个百分点。这意味着如果今天举行大选，保守党获得的选票将会低于2019年，而自由党很可能在众议院赢得多数席位。

资深民调分析人士格勒涅（Éric Grenier）说，筹款额确实能反映出一个政党的支持率。保守党和自由党的支持率和筹款额都是众议院各党中最高的。新民主党的支持率位居第三，筹款额也是第三。绿党和魁北克党团两方面都大大低于前三大党。

但是捐款人的慷慨并不总是意味着获得更广泛的支持，尤其是对保守党来说。该党的支持率和筹款额之间的关系要比另外两个主要政党弱得多。在过去65个季度中（十六年加今年第一季度），它有60个季度的筹款额超过自由党，但是支持率胜出的季度却只有35个。

肯出钱必是真爱，但也是选民少数

从乐观的方面说，这意味着保守党无论支持率高低都不能阻挡其铁杆支持者慷慨解囊。但是这样的支持者人数是有限的。上一次大选有620万加拿大选民把票投给了保守党，但即使是在它的筹款额创纪录的今年头三个月，捐款人也只有4万5千多人，还不到投票者的百分之一。

现任执政党自由党在众议院的席位不过半。少数政府多短命，大选因此可能在今年或明年举行。格勒涅认为，对于保守党来说，最大的挑战之一是现在选民的思变之心并不迫切。甚至在保守党支持者当中也是如此。最近的一项阿巴库斯民调显示，只有39%的加拿大人认为现在必须换政府。

2019年各党竞选进入尾声时，这个比例超过半数，但是自由党仍然赢得了那次大选，获得连任。

格勒涅说，捐款者无论拿出多少钱来，无论投票时倾注多少热情，每个人也只能投一票。保守党需要让更多的加拿大人相信改换政府的必要性，相信它是更好的选择。

（CBC News, un article adapté en chinois par Wei Wu)