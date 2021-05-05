所有同性伴侣皆可享受同样福利：加拿大国家铁路公司修改退休金规定

这次改变的起因是71岁的肯.海尔（Ken Haire）过去九年的努力。海尔的同性伴侣舒瓦茨（Gerry Schwarz）是加拿大国家铁路公司的退休员工，2012年去世。按照该公司的退休福利制度，已故员工的配偶（包括事实婚姻配偶）可以继续享受一部分退休金。由于舒瓦茨退休于1991年，海尔一直无法领取这笔退休金。他最近向CBC等媒体公开了此事。

星期二（5月4日），海尔收到了铁路公司的一封信。他被告知，他可以作为舒瓦茨的事实婚姻配偶领取未亡人退休金，公司还将补发过去九年来的款项和利息。

公司在回应CBC采访要求时说，还有人数不多的已故员工同性伴侣和海尔的情况相似。公司正在和他们联系。

（CBC News, un article adapté en chinois par Wei Wu)