加拿大卫生部批准给 12岁-15岁年龄组接种辉瑞-BioNTech疫苗

加拿大卫生部周三 (5月5日）宣布，批准对 12岁至15岁的少年儿童使用辉瑞-BioNTech（Pfizer-BioNTech）的COVID-19 疫苗, 从而为很多孩子的父母带来了希望。

加拿大卫生部的首席医学顾问 Supriya Sharma 医生表示，在完成了对有关数据严格而且独立的科学审查后，卫生部得出结论，在该年龄组中使用 Pfizer-BioNTech 疫苗是安全有效的。

她接着说：

这是加拿大抗击疫情的一个重要里程碑，将可以使年轻人安全地重返学校和参加课外活动。 加拿大卫生部的高级医学顾问 Supriya Sharma 医生

加拿大卫生部的医学主任 Marc Berthiaume 医生（右）和首席医学顾问 Supriya Sharma 医生 （左）在一个新闻发布会上。 照片：La Presse canadienne / David Kawai

加拿大卫生部还在新闻发布书中说，在授权书上附上了条件，要求辉瑞公司继续提供有关该疫苗在上述年龄组中安全性、功效和质量的信息，以确保该疫苗可以继续安全使用。

首支少年组可用疫苗

辉瑞-BioNTech 于 3 月底报告说，他们针对 COVID-19 的疫苗对 12至15岁的年轻人有效。临床试验表明，该疫苗可以产生足够的抗体来抵抗冠状病毒。

辉瑞公司在美国进行的试验中招募了2,000名12至15岁的青少年，在临床试验中，疫苗在青少年中产生了强烈的抗体，而带来的副作用是暂时和轻度的，与其他年龄组类似，他们也在短时间内感到了手臂酸痛、有些发冷或发热。

辉瑞疫苗是第一个获准在该年龄组人群中使用的疫苗，加拿大批准的其他三种疫苗 - 阿斯利康 （AstraZeneca）、强生 （Johnson & Johnson ）和 Moderna 目前只能在18岁以上的人群中使用。

但到目前为止，加拿大卫生部还没有批准辉瑞-BioNTech 新冠疫苗在 16岁-17 岁的人群使用。

加拿大新增病例 20% 不到19岁

一个男孩戴着口罩在上学途中。 照片：Reuters / Leonhard Foeger

加拿大卫生部高级医学顾问 Supriya Sharma 医生说，目前至关重要的是要对这个年龄组进行疫苗接种，因为在加拿大报告的新增 COVID-19病例中，多达 20％是19岁以下的人群。她说：

尽管年轻人中不太可能出现严重病例，但接种安全有效的疫苗将有助于遏制该病毒在他们的家人和朋友中传播。 ... 这也将为我们的孩子们提供更正常的生活，这些孩子在过去一年中经历了如此困难时刻。 加拿大卫生部高级医学顾问 Supriya Sharma 医生

安大略省汉密尔顿市麦克马斯特大学（McMaster University）医学系副教授 Zain Chagla 医生说，12 至 15 岁的人群比年龄更小的儿童 “传播风险更高”。

他说：

安全接种疫苗的人越多，就越能使更多的地方正常开门，尤其是考虑到今年高中和大学的计划，有更多的人群免疫，将可以使在这些地方进行面对面接触更加安全。 麦克马斯特大学（McMaster University）医学系副教授 Zain Chagla 医生

（John Paul Tasker （新窗口） / CBC， Bernard Barbeau （新窗口）/ Radio-Canada）