魁北克省最大金融机构 Desjardins 任命Jimmy Jean为首席经济学家

加拿大广播公司报道说，5月5日，宏观经济策略师吉米•让（Jimmy Jean）正式出任魁北克省金融集团 Desjardins 的副总裁兼首席经济学家，成为在 Desjardins 担任这一高职的第一位多元化背景人士。

Desjardins 是魁北克省最大的金融机构，拥有 750 万名客户和近 50,000 名员工。

Le Mouvement Desjardins 是加拿大魁北克省的最大金融机构。 照片：iStock

吉米•让（Jimmy Jean）接任弗朗索瓦·杜普依斯（François Dupuis）的职位，弗朗索瓦·杜普依斯在服务了 33 年后卸任。

吉米·让经常在不同的新闻媒体就商业新闻发表评论，包括加拿大广播公司、《华尔街日报》等媒体。

吉米•让在蒙特利尔大学商学院 HEC 完成了经济学专业，并获得许金融分析师（CFA）认证，他曾经在诸多重要的投资和金融机构工作过，包括 Caisse de dépôt et placement du Québec、穆迪分析（Moody's Analytics）和加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets），他还曾经在加拿大统计局（Statistics Canada）工作过。

（Mathieu Dion （新窗口）/ Canada)