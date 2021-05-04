温哥华律师建立网站帮助亚裔报告种族仇恨事件

35岁的温哥华律师史蒂文.吴（Steven Ngo）本以为像他这样的青壮年男性不会有人敢惹。然而在上个月的一天，他开车出门，在一个路口等红灯时，旁边一辆车上的人突然对他大叫 该死的中国佬 。他把车窗摇下来，对方又重复了一遍，并且把垃圾扔向他。

他在接受CBC采访 （新窗口）时说，他当时很震惊，意识到种族攻击可以发生在任何人身上，并不只是老人和不会说英语的人才会成为受害者。

报案受阻促使他行动

吴给温哥华警察局的非紧急号码打电话报告此事，但是等了半个小时还没有轮到他。他转而登陆警方网站，却发现报告仇恨犯罪的表格只有中文简体字和繁体字的。不懂中文的他只好把表格用谷歌翻译软件译成英语，然后再用英语填写。

他对记者说，那些不会说中文的人怎么办呢？要知道东亚裔并不是只有华裔，还有越南裔、日裔和韩裔。现在的警方报案机制对这些人来说很不方便。

他决心利用自己熟悉电脑的优势来帮助他们。他建立了网站 为报告反亚裔仇恨罪行清除障碍 ，并设计了多语种表格，包括中文简繁体、越南语、菲律宾塔加拉语、韩语和日语。受害人可以选择其中一种语言填表，然后通过电邮或邮局把表格寄给温哥华警察局。

温哥华警察局：受害者报案可使用五十多种语言

温哥华警方发言人维辛廷（Tonia Visintin）说，去年的种族仇恨犯罪主要针对华人，因此网上报案表格主要是面向这个群体。现在警方正在重新审核仇恨犯罪报案程序。但是她也指出，最方便的报案方式还是打电话（604-717-3321），紧急情况下打911。温哥华警察局使用五十多种语言，通常都能为不懂英语的报案者找到翻译。

北美华人健康协会和加拿大高校校友会联合会等华人社团上个月联合进行了一项关于针对亚裔歧视行为的一项问卷调查，初步调查结果显示，有大约四分之一（24.1%）的受访者表示自新冠疫情爆发以来自己受到过歧视。没有此类经历的人占42.6%，没有确定答案的人占33.3%。但是认为针对亚裔的歧视事件自新冠疫情以来显著增加的人超过80%。

歧视行为最主要的表达方式是语言，最常见的发生地点是在公共场所，例如商店、公园和公交车辆，其次是社交网络。

受到歧视后报案的人仅占5%。

（CBC News, un article de Zahra Premji, adapté en chinois par Wei Wu)