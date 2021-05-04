魁北克省将收到更多疫苗, 并将开设 Drive-thru 打疫苗诊所

在加拿大的魁北克省, 魁省卫生部长克里斯蒂安·杜贝（ChristianDubé）敦促每个有资格的人预约打疫苗, 他说，到目前为止, 在魁省 55 岁以上的人口中, 75％的人已经接种了至少一剂疫苗。

从5月4日下午开始，魁省 40 岁以上的人也可以进行预约。

今后几周内，预计魁北克省的所有成年人都可以预约打疫苗。

更多辉瑞疫苗运到

加拿大广播公司报道说, 一直到 5 月底，魁省预计每周会收到约 500,000 剂辉瑞-BioNTech 疫苗，以及更多的 Moderna 疫苗, 没有计划接收更多的阿斯利康-牛津疫苗。

Drive-Thru 打疫苗站点

与此同时, 魁北克省将在蒙特利尔市的特鲁多机场开设首个 Drive-Thru COVID-19 疫苗接种站点, 人们待在自己的车里, 不用下车就可以接种上疫苗。

这个接种站点将于 5 月 17日开放, 预计那里每天最多能打 4,000 剂。

接种者需要预约, 这个站点每周 7 天开放, 时间为早 8 点至晚 8点。

(CBC)