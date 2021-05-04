加拿大BC省一妇女遭美洲狮袭击，被空运到医院抢救

在加拿大不列颠哥伦比亚省 （BC）的弗雷泽河谷（Fraser Valley）地区，一名女性遭遇了美洲狮袭击。

BC 省自然资源保护署（B.C. Conservation Officer Service， BCCOS）的官员说，星期二（5月4日）早晨，这名妇女在自己位于Harrison Mills 偏远地区的住所遭到美洲狮袭击。

BC 省紧急卫生服务中心 （B.C. Emergency Health Services）说，周二上午 8:15 之前，有人打电话给 911，说发生了美洲狮袭击人的事件。

调度员向现场派出了一架救护飞机和三辆救护车。

BC 省紧急卫生服务中心在一个电子邮件中写道：

被袭击者受到了医护人员的护理，并被直升飞机运送到创伤医院，她伤势严重。 BC 省紧急卫生服务中心 （B.C. Emergency Health Services）

美洲狮，经常出没于 BC 省南部三分之一的地区，这种动物与人类相遇的情况相当少见，而 16 岁以下的儿童是最容易受到伤害的群体。

一头美洲狮在一户人家的露台上. 照片：Radio-Canada / Teri Fullerton

B.C. Conservation Officer Service BC 省自然资源保护署 说，周二遭受袭击的是位成年人。

(CBC)