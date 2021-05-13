加拿大龙虾捕捞顺利，疫情后期对龙虾的市场需求回升

加拿大的龙虾商业捕捞正在顺利进行中，加拿大渔业和海洋部 （ Pêches et Océans Canada）最近发布的科学报告显示，目前加拿大渔区的龙虾储量健康。

加拿大渔业领域的研究人员定期进行独立调查，以评估龙虾资源的状况，保证龙虾渔业的可持续性。

魁北克省

在魁北克省，加斯佩 （Gaspé）地区的龙虾捕捞船五月一日就已经下水，到目前为止，捕捞量比去年增加了15％，价格也很出色。

魁北克省今年的龙虾捕捞量比去年增加了 15%。 照片：Radio-Canada / Philippe Grenier

在 L'Anse-à-Beaufils 码头，一条渔船刚刚靠岸，他们一天就捕获了近 1600 磅龙虾。

船上的渔民帮手凯文·朗格卢瓦（Kevin Langlois）告诉加拿大广播公司，他们的船每天的捕捞量在 1200 到1500 磅之间，捕捞初期就已达到这个水平让人不可思议。 他说：

估计到 5 月中下旬，捕捞量将达到顶峰！ 魁省渔民帮手凯文·朗格卢瓦（Kevin Langlois）

大西洋沿岸

在大西洋沿岸，纽芬兰和拉布拉多、新斯科舍省的渔民也是从五月一日开始下海，但爱德华王子岛省和新不伦瑞克省的捕捞季推迟开工几天，因为当时有强风。

与魁北克省渔民一样，大西洋沿岸的渔民们也预计今年会有好收成。

加拿大广播公司报道说，新斯科舍省的龙虾捕捞主渔区是 34 区，这个区域每年能带来上亿加元的收入，加拿大每年捕捞的所有龙虾，有 20％来自 34 区。

龙虾需求回升

美味的龙虾一直很受消费者喜爱。 照片：Radio-Canada / Philippe Grenier

去年龙虾季节市场的表现令人失望，新冠疫情导致一系列严格的限制措施，给海产品运输带来极大困难，而且市场对龙虾的需求也因各种不确定因素而下降，龙虾的售价降低。

今年，渔民们都在微笑，2020 似乎已经成了遥远的记忆。

凯文·朗格卢瓦兴奋地说， 这将是渔民们一生中最好的一年 。

今年不仅是龙虾多，市场的需求也很旺盛，码头收购价达到每磅 8.50 - 9.00 加元之间，相当可观。

加拿大 80％的龙虾出口美国，美国经济在复苏，对龙虾需求回升，同时，来自亚洲国家的订单也在不断增多。

（Bruno Lelièvre / Radio-Canada）