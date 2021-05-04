拒绝酒店隔离：多伦多和温哥华机场500人被罚

自 2 月 22 日以来，在多伦多机场和温哥华机场，有 5 百多位国际旅客因拒绝按照政府规定在酒店隔离而被开罚单。

不过，在蒙特利尔机场和卡尔加里机场，似乎没有人被罚，但这并不意味着没有人违反规定。

飞机乘客中 1.9％测试阳性

加拿大联邦政府于 2 月 22 日实施了一项新政策，所有从国外抵达的航空乘客必须在机场附近政府指定的酒店内自费隔离 3 天，等候入境后的 COVID-19 检测结果，这笔住宿费用大约 2,000 加元。

如果 COVID-19 测试结果为阴性，则乘客可以离开酒店，在家里完成 14天 隔离，若结果阳性，则将被转移到另一家酒店隔离。

违反者可被处以 3,000 加元的罚款。

加拿大公共卫生署（The Public Health Agency of Canada (PHAC) ）说，从 2 月 22日至 4 月 25 日，在多伦多机场和温哥华机场至少开出了 513 张罚单。

公共卫生署还表示，在 2 月 22 日至 4 月 23 日之间，在进入加拿大后接受 COVID-19 测试的 168,887 名航空乘客中，有 1.9％的人测试结果呈阳性。

魁省和阿省有所不同

蒙特利尔机场似乎没有人因拒绝去酒店隔离而被罚款。 照片：Radio-Canada / Ivanoh Demers

但是，在也有国际航班的另外两个加拿大机场 - 蒙特利尔机场和卡尔加里机场，加拿大公共卫生署没有罚单的统计数据，因为魁北克省和阿尔伯塔省有些特殊，开罚单属于省级政府或者警方的责任。

加拿大广播公司报道说，在魁北克省，没有开出罚单的记录，对此，魁北克省卫生部解释说，联邦政府制定的政策，由联邦政府自己执行，跟省政府无关。

在阿尔伯塔省，加拿大皇家骑警（RCMP）和卡尔加里警察局也都没有开出罚单的记录。

卡尔加里警察局的一位女发言人解释说，阿尔伯塔省没有通过《加拿大违法行为法规》，只有通过了这项法规，阿尔伯塔省的警察才能对违反了联邦法律的人开出罚单。

抵达机场不同，对待不同

魁北克省居民希缇雅·维诺拉（ Synthia Vignola）去了哥伦比亚旅行，于 3 月 21 日抵达蒙特利尔机场，她在机场拒绝到政府指定的酒店隔离，说在自己位于乡村的家里更为安全。她说：

我一个人住在乡村地区，和其他人一起住到旅馆里隔离没有道理。 拒绝酒店隔离的魁省居民 Synthia Vignola

她说，机场的公共卫生署工作人员告诉她，她将被罚款，但回来已经有六个星期，她还没有收到任何罚单。

魁北克省居民希缇雅·维诺拉（ Synthia Vignola）三月底从哥伦比亚返回加拿大后，在蒙特利尔机场拒绝去酒店隔离，尚未收到罚单。 照片：Instagram / Synthia Vignola

她补充说，我不感到意外，我是加拿大人，我有权不受限制地返回自己的国家。

萨斯喀彻温省居民艾伦·普鲁特（ Allan Prout） 于 4 月 26 日从墨西哥返回加拿大，在卡尔加里市机场落地后，他拒绝去酒店隔离，说费用太高。

他说，卡尔加里机场的工作人员告诉他，将把他的名字交给皇家骑警，但此后并没有人与他联系。他说：

我觉得警察有更重要的事情要做，他们要抓的是真正的罪犯，而我不是罪犯。 拒绝酒店隔离的旅行者艾伦·普鲁特（Allan Prout）

然而，抵达温哥华机场和多伦多机场的乘客，若拒绝去酒店隔离则会立即收到罚单。

4 月 2 日，拥有加拿大和美国双重国籍、住在拉斯维加斯的肯特·桑德斯（Kent Saunders）飞抵温哥华，他告知机场的加拿大公共卫生署官员，他将直接去朋友的家里隔离。

结果，卫生署官员在机场立即给他开出了一张 3,450 加元（3,000加 + Fees）的罚单。

（Sophia Harris （新窗口） / CBC & Radio-Canada）