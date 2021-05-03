加拿大免疫委员会对强生疫苗开绿灯-同时提醒血栓风险。

该委员会副主席迪克斯（Shelley Deeks）医生在星期一的新闻发布会上说，委员会在基于现有数据仔细权衡后，认为30岁及以上的加拿大人可以注射，如果他们希望早些打上疫苗的话。

这是一个谨慎的推荐。强生疫苗和阿斯利康疫苗一样，都属于病毒载体疫苗，或灭活疫苗。此前在大约八千万注射强生疫苗的美国人当中，发生了17起血栓病例。美国在进行调查期间曾短暂停止使用这种疫苗。

在加拿大有大约110万人注射了第一剂阿斯利康疫苗，引发7个血栓病例，其中一名54岁的魁北克女性死亡。

加拿大免疫委员会建议孕妇选择mRNA（信使核糖核酸）疫苗。辉瑞和莫德纳都属于这一类。

最后决定强生疫苗如何使用的是各省的公共卫生部门。

（CBC News, un article de Adam Miller, adapté en chinois par Wei Wu）