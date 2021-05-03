加拿大考虑发放 COVID-19 疫苗护照

加拿大联邦政府正在考虑发放 COVID-19 疫苗接种证书，以方便加拿大人在新冠疫情得到控制后进行国际旅行。

特鲁多政府对 疫苗护照 的概念一直持保留态度，现在似乎终于接受了这个主意，至少在国际旅行方面将同意会有此类证书。

加拿大联邦卫生部长帕特里夏·哈伊杜（Patricia Hajdu）在接受加拿大广播公司 CBC 的采访时说，加拿大人需要有合适的国际旅行证书，我们知道在疫情得到控制后，加拿大人会希望旅行，并希望获得疫苗接种的证明。她说：

我定期与七国集团（G7）的同行们讨论这个问题，对话仍在继续中。 加拿大联邦卫生部长帕特里夏·哈伊杜（Patricia Hajdu）

国际共识

对加拿大来说，加拿大边境服务局也需要找到途径，以确定抵达者是否进行了 COVID-19 免疫。

但是，就未来的国际疫苗接种证书的形式而言，目前尚无国际共识。

在欧洲，欧洲委员会正在与华盛顿进行积极讨论，预计今后几个月美国人赴欧洲旅游的可能性会上升。

欧盟正在准备疫苗接种护照，这一证书将允许进行了免疫接种的人在欧洲自由旅行。

（Radio-Canada）