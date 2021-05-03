巴菲特的接班人将是位加拿大人

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）任命了自己的 接班人 ，他是加拿大人格雷格·阿贝尔（Greg Abel）。

格雷格·阿贝尔（Greg Abel）在加拿大阿尔伯塔省的埃德蒙顿（Edmonton）市出生并长大，是伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）的副董事长。

在伯克希尔·哈撒韦公司于本周末举行的年会上，公司的第二掌门人查理·芒格（Charlie Munger）透露，在创始人沃伦·巴菲特（Warren Buffett）不再担任首席执行官的职位之后，副董事长格雷格·阿贝尔（Greg Abel）将担任伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）集团的下一任首席执行官。

巴菲特没有计划在近期内辞职，因此这一消息并未透露公司将会发生哪些变化。

星期一（5月3日），沃伦·巴菲特本人在美国财经新闻频道 CNBC 的采访中也证实了这一计划。

在周末的年度会议上，股东们就保护未来的伯克希尔·哈撒韦文化的重要性进行了一次交流，沃伦·巴菲特表示，除非伯克希尔哈撒韦集团拥有正确的文化，否则其高度分散的经营模式将行不通。

（CBC)