加拿大统计局启动 2021 年人口普查

加拿大统计局启动了 2021 年的人口普查。

从星期一（5月3日) 开始，加拿大人将开始收到通过邮局邮递的普查问卷指南，里面会指导人们如何填写 2021 年的人口普查问卷，加拿大可以在网上或通过电话来完成人口普查问卷。

与此同时，加拿大各地还将配备大约 3 万多名人口普查员，帮助有需要的人完成问卷调查。

加拿大人口普查 5 年一次

加拿大联邦政府的创新、科学和工业部部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）在接受加拿大广播公司 Radio-Canada 的晨间节目采访时表示，每五年进行一次的人口普查尤为重要，尤其是这次，最新普查数据将被用来衡量 COVID 疫情对加拿大人日常生活多个方面产生的影响。

加拿大联邦政府的创新、科学和工业部部长弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）。 照片：La Presse canadienne / Adrian Wyld

他说，新的普查将能使我们更好地确定目标，最重要的是，在 COVID 疫情之后，我们将能通过新的数据来确定疫情在就业水平、家庭生活方面对我们社会中的不同人群都产生了哪些影响。

他说，以往的人口普查很重要，目前这次更加重要。

有助于政府制定服务项目

联邦创新、科学和工业部部长François-Philippe Champagne 弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅 补充说，人口普查的程序至关重要，通过加拿大统计局收集的数据，联邦政府将能更好地进行规划，提供更有针对性的项目和服务，对其他准政府组织来说也是如此。

他表示，对于非营利组织来说，新的数据业将有助于这些组织确定自己的行动目标，使我们能够更好地了解人们的需求。

90%的人自己完成问卷

加拿大政府敦促所有公民完成自己的普查问卷，参加人口普查是一项公民责任。 照片：La Presse canadienne / Justin Tang

加拿大政府敦促所有公民完成自己的普查问卷，François-Philippe Champagne 弗朗索瓦·菲利普·尚帕涅 表示，参加人口普查是一项公民责任。

加拿大统计局预期 90% 的公民将能自己完成问卷，在上一次 2016 年的人口普查中，就有 90%的人口自己完成了问卷。

对于其余 10％的人，统计局的普查员将首先通过电话联系他们，以便电话完成普查，若电话仍未能完成调查，在 5 月底到 6 月期间，加拿大统计局的普查员们将会上门进行协助。

（Radio-Canada）