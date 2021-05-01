加拿大经济今年第一季度增长 6.5％，略高于美国

加拿大的经济在 2021 年的前三个月中以 6.5％ 的速度增长，尽管大部分商品生产行业仍然在疫情中挣扎，但服务业正显示出摆脱 COVID-19 的迹象。

加拿大统计局周五（4月30日）报告说，加拿大的国内生产总值在一月份增长了 0.7%， 二月份增长了 0.4％，3 月份增长 0.9％，加拿大经济在整个季度出现健康增长。

美国周四公布的数据显示，美国经济在今年第一季度的年增长率为 6.4％。

对于新公布的数字，蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特 （Doug Porter ）表示：

即使有强制性限制，疫苗的推出速度比较慢，而且加拿大没有美国那么庞大的财政刺激方案，但冬天这几个月，加拿大经济在某种程度上与美国同步，这令人印象深刻。 蒙特利尔银行 BMO 的经济学家道格·波特 （Doug Porter ）

在统计局跟踪的 20 个行业中，有 14 个行业出现了增长，其中包括受到 COVID-19 严重冲击的行业，如零售业、餐饮业和住宿业。

（CBC）