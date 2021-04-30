转型之际，如何帮助能源业员工？

上个星期，加拿大总理特鲁多在全球气候线上峰会上宣布，加拿大将在今后十年中把温室气体排放量按2005年水平减少40%到45%，大大超出过去的最高目标36%。

过去每次面临类似转型时都冲出来反对的工会这一次态度略有不同。加拿大能源业员工所属的工会之一Unifor不仅承认减排是势在必行，而且同意环保团体的看法，即加拿大的减排目标还可以再高一些，达到60%。但是工会也强调说，政府必须制定一个 公平转型 计划，不能把数万能源业工人甩下不管。

Unifor代表沃诺克（Joie Warnock）说，如果加拿大没有一个这样的计划，实现减排目标肯定要牺牲能源业员工的利益，通向低碳经济的道路将直接破坏他们的生计，刺穿他们的生活和社区。

要达到新目标必须大砍能源工业

加拿大环保组织 环境防卫 发布的一份报告说，如果在今后十年内按2005年水平减排60%，就必须在同期内把加拿大的石油和天然气产量减少83%。这对Unifor旗下成员来说意味着什么不言而喻。

加拿大的另一个目标是在2050年以前实现温室气体净零排放，即在减排的同时通过植树造林等方式抵消温室气体排放量，做到排出的温室气体和移除的相抵。

实际上转变已经开始。报告说，加拿大矿石燃料业（包括煤炭、石油、天然气等）在2014年到2019年期间减少了3万3千多个就业岗位，占到员工总量的17%。而疫情和随之而来的经济衰退又给该行业增加了1万7千多名失业者。

加拿大道明银行本月初发表的一份报告则预测，到2050年实现净零排放时，改行、失业的矿石能源业员工将达到75%。

转型不可避免，但可以避免伤害员工

加拿大人经历过纺织业、采煤业和渔业等传统行业的衰落，每一次都有许多家庭陷入贫困，一些矿山城市和渔村迅速荒芜。加拿大另类政策研究中心最近的一份报告 （新窗口）就如何避免能源业员工陷入同样困境提出了一些建议。

报告说，政府必须出手干预，提供新技能培训所需的支持和资金，帮助工人加入新兴行业。同样重要的是投入资金发展替代性能源产业，创造新的就业机会。

报告并不主张政府把钱全花在补助失业者身上。撰写者之一默廷斯-柯克伍德（Hadrian Mertins-Kirkwood）说，重要的是创造新的就业岗位，然后帮助他们掌握新技能，获得这些岗位。 给一年的失业补助自然好，但是如果一年以后他们还是没有工作，你所做的不过是拖了一年时间而已。

（CBC News, un article de Inayat Singh et Alice Hopton, adapté en chinois par Wei Wu)