BC省限制非必要旅行：加拿大皇家骑警开始在高速公路上设卡

省政府根据地区卫生局的辖区来划分三个地区：温哥华岛（温哥华岛卫生局），低陆和弗雷泽河谷（温哥华沿岸卫生局和弗雷泽卫生局），北方和内陆地区（北方卫生局和内陆卫生局）。

必要旅行包括上班，上学，回家，接送孩子，看病或陪人看病，运送货物，逃避家暴和去养老院探视。警察会要求开车人出示驾照，提供姓名和地址等信息，但是不会收集这些信息。如果警察认为开车人的出行理由不属于必要旅行，会要求他掉头离开。

法恩沃斯说，这项措施的目的不是开罚单，而是传递一个信息：不要到处闲逛，待在你自己的社区。开车人在和警察相遇之前会看到提醒的标志，告诉他们前方有检查站，让他们有时间自己掉头。

（Un article de la Presse canadienne, adapté en chinois par Wei Wu)