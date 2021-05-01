美国 2021年第一季度经济增长达到 6.4％

在消费者的推动下，今年第一季度，美国经济出现了 6.4％的年增长率长，随着政府大量援助和病例明显减少，美国经济在以异常速度反弹，并可能继续增长。

美国在 2020 年最后一个季度的经济年增长率为 4.3％。

经济增长加快

随着人们希望而且能够旅行、购物、外出就餐以及恢复其他的消费习惯，人们预计第二季度，4 月至 6 月期间的增长会更快，年经济增长率可能达到 10％或以上。

经济学家说，广泛的疫苗接种，更多企业的重新开放，政府注入大量资金，以及健康的就业市场，这些都会有助于维持稳定的增长。他们预计整个 2021 年经济将增长近 7％，这将是自 1984 年以来最快的年度增长。

美联储旨在鼓励借贷和支出的超低利率政策也提供了重要支持。

商品短缺

经济增长如此之快，以至于一些经济学家担心会引发通货膨胀。

他们担心的部分原因是，强劲的需求已导致某些商品和组件的供应出现短缺，尤其是半导体，这对汽车、技术和医疗设备行业至关重要。

不过，在美国联邦储备委员会 美联储 最近一次政策会议之后的新闻发布会上，美联储主席杰罗姆·鲍威尔 （Jerome Powell）重申，他相信若出现通货膨胀，将是暂时的。

他说，美联储希望在考虑撤回其经济支持之前，看到美国经济有实质性和持续的复苏。

与此同时，鲍威尔明确表示，美国央行现在完全没有考虑收回其维持超低利率的政策。