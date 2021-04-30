魁省酒吧餐馆要求开门：只接待接种了疫苗的人

魁北克省餐饮业的两个联合会向魁省省长弗朗索瓦·勒戈特（FrançoisLegault）提出要求，立即允许整个魁北克省的酒吧和餐馆重新开门，但前提是只有至少打了一剂 COVID-19 疫苗的人才能进入。

在周四（4月29日）致省长的一封信中，魁北克省的酒吧、酒吧餐馆联合会（Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec CPBBTQ ）和酒吧业主联合会（Union des tenanciers de bars du Québec UTBQ ）写道，酒吧餐馆业急需这样的措施来 供氧 。

这两个结构的负责人雷诺·波林 （Renaud Poulin）和彼得·塞尔加基斯 （Peter Sergakis）都补充说，这个措施将推动魁北克人去接种疫苗，使那些不愿接种疫苗的人重新考虑自己的决定。

当然，在重新开门的同时，酒吧餐馆将继续维持卫生措施。

魁北克省的酒吧餐馆要求开门，只接待打了疫苗的顾客。 照片：Getty Images / borabakan

此外，雷诺·德·波林（Renaud Poulin）和彼得·塞尔加基斯（Peter Sergakis）还批评了魁省政府制定的一个援助计划，该计划包括向在 COVID-19 大流行期间因关门遭受损失的商家提供贷款。

他们认为，这个计划只会增加酒吧餐馆的债务，增加财务困难，政府应该向商家企业提供真正、持久的补贴。