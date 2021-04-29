一个新冠重灾区如何避免在第三波疫情中灭顶？蒙特利尔市的抗疫经验

根据魁北克省公共卫生研究所星期四（4月29日）公布的疫情预测报告，如果继续实行和遵守现有防疫措施，蒙特利尔市下个月的确诊病例将维持稳定、低发的状态，并随着时间的推移逐渐减少。另外，随着疫苗接种人群的扩大，住院患者的人数也将逐渐下降。

吸取教训，改变做法

主管流行病防控的蒙特利尔市公共卫生局助理首席卫生官梅居尔（Sarah-Amélie Mercure）在接受CBC采访时说，去年变种病毒开始在其他国家出现时，她很清楚它们到达加拿大是迟早的事。12月29日，魁北克省出现了第一例B117变种病毒感染。公卫官员们深知，鉴于这种病毒更强的传播能力，他们的行动必须比上一波疫情来袭时更迅速。

他们从去年春天和秋天的疫情中吸取了教训， 几乎改变了所有做法。 措施包括更严密的接触史追踪，疫情严重街区的定向疫苗接种，更迅速地鉴别出变种病毒，并在发现变种病毒感染后更迅速的关闭学校和工作场所。

梅居尔说，市公卫局的策略除了严密防守，隔绝和消除传染源外，还针对变种病毒 发起进攻 ，把它的蔓延消灭在萌芽状态。

蒙特利尔市的第一波疫情始于几个从国外回来的人，然后开始在移民聚居的低收入城区蔓延。这一次，当这样的城区有学校发现B117变种病毒时，公卫局立刻为学生家长和社区居民接种疫苗。另外，在普通市民需要按年龄段等候预约时，一千多名无家可归者优先获得了疫苗注射。梅居尔认为，这两次定向疫苗接种行动对控制第三波疫情发挥了很大作用。

防疫措施带来诸多不便。反对戴口罩和宵禁措施的抗议时有发生。但梅居尔认为，总的来说公众对这些措施的接受度比过去提高了。这也许是习惯，更重要的是疫苗接种工作的推进让大家看到了希望。

一两起群聚性感染就能改变一切

魁北克省政府本周宣布，蒙特利尔市的宵禁时间从下星期一起推迟到晚9点半。这对商家，尤其是演艺娱乐界当然是个好消息。但是也有一些流行病专家担心过早放松宵禁可能会导致疫情反弹，最后不得不重新回到更严格的规定。

今年三月份，魁北克省政府允许蒙特利尔市和省会魁北克市的健身房重新开放，但十几天后不得不再次关闭它们。魁北克市的一家健身房在重开期间爆发群聚性感染，传染链波及数百人和四十多个工作场所，在短短几天内使当地成为魁省疫情最严重的地区之一。

现在，四分之三的60岁以上蒙特利尔市民已经打了疫苗。从下星期起，魁北克省把疫苗预约扩大到45岁以上，并将在5月14日以前扩大到所有成年人。与此同时，蒙特利尔市所有的疫情指标都呈平稳甚至下跌趋势。但是梅居尔不敢太乐观。她说，现在的平稳状态还是非常脆弱，一个不小心就会前功尽弃。

（CBC News， un article de Benjamin Shingler, adapté en chinois par Wei Wu）