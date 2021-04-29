BC省华裔女作家获得2021年CBC最佳短篇小说奖

这个短篇描写了主人公流产和失去孩子的经历。评委认为郑对声音和话语具有敏锐的听觉，这使她创造的人物形象饱满，对话真实。科琳娜.郑表示，她希望自己的作品能够为读者提供一个“真相时刻”，能让读者无论有没有同样经历都能感同身受。

除写作外，科琳娜.郑还在BC省基洛纳市奥卡纳根学院教创意写作和出版。她目前正在创作自己的第二部长篇小说《荒原》（Bad Land）。她的第一部长篇小说《贝琳达的戒指》（Belinda’s Rings）出版于2013年。

她在接受CBC采访 （新窗口）时说，短篇小说因其篇幅所限，一切都必须简洁。它的第一句话就必须抓住读者。

《幼儿园的孩子们》的第一句话是：“她说，那些妈妈本来不想要的孩子往往表现最好。”

（CBC News， un article de Lucy Mann, adapté en chinois par Wei Wu）