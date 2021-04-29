加拿大安省和魁省对全民 “敞开” 疫苗大门

4月29日，加拿大的安大略和魁北克两个省份宣布，所有成年人都将能在五月份接种疫苗或预约接种。

魁北克省

魁北克省承诺，在接下来的两周内，魁省的每个成年人都将有资格接种。

从 4 月 30 日开始，魁北克省 50 - 59 岁之间的人可以预约接种疫苗。然后，魁省将每两天把符合资格的年龄降低 5 岁。

安大略省

2021年4月28日, 多伦多人在雨中排队等候打疫苗. 照片：CBC/Evan Mitsui

在安大略省，从 5 月 3 日起， 50 岁以上的人可以预约接种，疫情热点区18 岁以上的人, 健康状况被视为高风险的人，以及不能在家工作的人也都可以预约。

此后，安省将每周把符合资格的年龄降低 10 岁。

安大略省说，所有18岁以上的人都将能在 5 月 24 日之前预约注射疫苗。

4月29日，魁北克日增 1,042 例新病例，另有 10 人亡， COVID-19 住院人数为 623 人，重症监护病房内的人数为 165 人。

4月29日，安大略省日增 3,871 例新病例，另有 41 人死亡，COVID-19 住院人数为 2248 人，重症监护病房内有 884 人。