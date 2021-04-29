新车和服装销售增加，加拿大 2 月零售额增长 4.8％

在新车经销店，加油站和服装店销售增加的推动下，加拿大 2 月份零售额攀升，但经济学家们警告说，第三波疫情将会削弱今后的零售额。

根据加拿大统计局的最新统计，2 月份加拿大的零售额增长 4.8％，达到 551 亿加元，而核心零售额（不包括加油站、汽车及零件经销商的销售额）在 2 月份增长了 3.8％。

2 月份加拿大新车销售额增加 5.6%。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

统计局说，现在的初步估计是今年 3 月零售额也会增长 2.3％，但这个趋势有可能会改变。

第三波疫情将影响 4 月零售额

道明银行（TD Bank）的经济学家克塞尼亚·布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）表示，由于放宽了限制措施，零售额在 2 月份甚至 3 月份出现反弹。

她在一份报告中写道：

然而，零售业的进展高度依赖于病毒的传播情况，而第三波疫情导致病例增加和住院人数增加，情况变糟。... 在新的限制和居家令下，零售额可能会在 4 月份走低。 道明银行（TD Bank）的经济学家克塞尼亚·布什梅涅娃（Ksenia Bushmeneva）

蒙特利尔银行 BMO Capital Markets 的宏观策略师本杰明·雷茨（Benjamin Reitzes）也持同样观点，他表示，只要政府允许商店开门，零售业的销售就会继续良好。

他说：

预计 3 月份零售额还会上升，但 4 月份将出现大逆转，因为加拿大大部分地区又收紧了限制措施。 蒙特利尔银行 BMO Capital Markets 的宏观策略师本杰明·雷茨（Benjamin Reitzes）

汽车销售增 5%

加拿大统计局表示，2 月份汽车及零件经销商的销售额增长了 5％，其中新车经销商的销售额增长了 5.6％，汽车零部件、配件和轮胎商店的销售额增长了 9.2％。

服装和鞋的销售大增

与此同时，加拿大人花在衣服和鞋上的钱大增。

加拿大人今年2月花在衣服和鞋上的钱有大幅增加。 照片：iStock / Prostock-Studio

根据统计局的数字，2月份加拿大服装和服饰商店的销售额总体增长了 23.7％，是自 2020 年 9 月以来的首次增长。

其中服装商店的销售额增长了 20.8％，鞋店的销售额增长了 43.1％，珠宝、箱包和皮具类商品增长了 25.4%。

今年 2 月份，加拿大体育用品、休闲用品、书籍和音乐商店的销售额增长了 23.5％，而家具和家居商店的销售额也增长了 18％。