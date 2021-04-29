加拿大哈密尔顿市寻求主办 2030 年英联邦运动会

加拿大安大略省的南部城市 - 哈密尔顿（Hamilton）市放弃竞标 2026 年英联邦运动会 （Commonwealth Games ），转为寻求主办 2030 年英联邦运动会。

一年前，国际英联邦运动会联会 （Commonwealth Games Federation）希望哈密尔顿市考虑竞标 2026，因为候选城市匮乏。

但安大略省政府表示，只会有兴趣参与主办在 2027 年以后举办的英联邦运动会。

因此，哈密尔顿最后决定竞标 2030， 预计哈密尔顿市将会面临来自澳大利亚、英国和其他国家一些城市的竞标竞争。

国际英联邦运动会联会将于 2023年宣布竞标成功的城市。

哈密尔顿是第一届英联邦运动会的主办地

加拿大的哈密尔顿市 1930 年主办了第一届英联邦运动会。 照片：Associated Press / Mark Schiefelbein

哈密尔顿（Hamilton）在 1930年主办了第一届英联邦运动会，当时这个运动会的名称为 大英帝国运动会 - British Empire Games。

后来哈密尔顿还曾竞标 1994年、2010年、2014年的英联邦运动会，但都没有成功。

加拿大上一个主办英联邦运动会的城市是不列颠哥伦比亚省的维多利亚市，维多利亚主办了 1994 年英联邦运动会。

有传言说，维多利亚对竞标 2026 年英联邦运动会有兴趣。