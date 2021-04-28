蒙特利尔取消今年 F1 一级方程式大奖赛

由于疫情原因，原定于 6 月中旬在蒙特利尔市举行的 2021年 F1 一级方程式 （Formula One World Championship）加拿大大奖赛被取消。

4 月28日 星期三 ，加拿大联邦经济发展部长Mélanie Joly 梅兰妮·乔利 、魁北克省经济部长Pierre Fitzgibbon 皮埃尔·菲茨吉邦 、蒙特利尔市长Valérie Plante 瓦莱丽·普兰特 ，以及加拿大大奖赛的主办者François Dumontier 弗朗索瓦·杜蒙捷 联合举行新闻发布会，宣布了这个消息。

与此同时，各方同意把加拿大大奖赛在蒙特利尔举办的时间再延长两年，直到 2031年，根据原协议，大奖赛在蒙特利尔办到 2029年。

F1 加拿大大奖赛。 照片：La Presse canadienne / Graham Hughes

数月以来，各界对今年是否举办加拿大大奖赛一直存在分歧。

蒙特利尔市的公共卫生局对此表示反对，理由是第三波 COVID-19 疫情以及变种病毒正在席卷魁省。

但魁北克省的公共卫生局则认为，只要赛手们遵守卫生规定，大奖赛可以在现场没有观众的情况下举行。

但加拿大大奖赛的主席弗朗索瓦·杜蒙捷在接受加拿大广播公司采访时表示，如果没有观众，就没有门票收入，而大奖赛有着庞大开支，所以不可能举办没有观众的大奖赛。

加拿大大奖赛

加拿大从 1967 年起举办 F1 一级方程式大奖赛，开始时在安大略省和魁北克省轮流举行，1987 年起每年的比赛都在蒙特利尔市进行。

（Radio-Canada）