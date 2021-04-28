全球已经注射 10 亿剂疫苗，但新冠爆发在继续

目前在世界范围内已经注射了超过十亿剂 COVID-19 疫苗，但新增感染的数量仍在自疫情爆发以来的最高水平，只有少数几个快速普及疫苗接种的国家, 病例数出现急剧下降。

有三个国家，加速疫苗接种对降低新增病例的影响尤其明显，这三个国家是英国、美国和以色列。

英国、美国和以色列接种迅速

英国从 1 月开始进行大规模疫苗接种，此后步伐继续加快。自 2 月初以来，英国每天的接种剂量超过 500,000 剂，截至到 4 月 27 日，超过五分之一的英国人已经接种了两剂 COVID-19 疫苗。

在疫苗接种运动开始后几周内，英国的每天新增病例即出现急剧下降，从年初的每天 50,000 例减少到目前的每天2000 多例。

在以色列，大约 60％的人口已经注射了两剂疫苗。

自 4 月初以来，以色列每天的新增病例数少于500 个，星期二（4月27日）的日增病例只有 83 个。

在特拉维夫附近，一名年轻的以色列人在接种疫苗。 照片：La Presse canadienne / AP/Sebastian Scheiner

在美国，现在近 60％ 的人口至少接种了一剂疫苗，其中近 30％的人接种了两剂。

美国的日增病例已经降到 5 万以下。

全球 7% 人口接种了一剂

加拿大广播公司报道说，全球已经注射的 COVID-19 疫苗现在超过 10 亿剂，世界上约有 7％的人接种了第一剂，不到 5％的人接种了两剂。

然而，新冠疫苗的分发似乎与国家的贫富有很大关系。

已经被使用（注射）的疫苗中，80％以上是在高收入国家/地区，只有不到 1％是在最贫穷的国家。

印度疫情凶猛

2021年4月15日，印度孟买非政府组织的志愿者在向有需要的印度人分发食物。 照片：afp via getty images / Indranil Mukherjee

根据世界卫生组织（WHO）的数据，全球已经连续九周新冠病例增加, 自疫情开始以来，世界范围内从未有过如此多的新增病例。

在新增感染最多的国家中，印度和巴西的情况尤为严重，

3 月底，印度这个拥有13 亿人口的国家每天新增病例数不到 50,000，但局势迅速变化，近日来连续日增超过 30 万例，4月28日，印度又日增 36 万个新病例，日增死亡人数超过 3200人。

在印度，现在只有不到 10％ 的人口接种了至少一剂疫苗， 4 月 24 日，印度宣布暂停疫苗出口。

（Mélanie Meloche-Holubowski / Radio-Canada)