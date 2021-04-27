一名魁北克省女性因阿斯利康疫苗引起的血栓死亡，为加拿大首例

阿鲁达医生今天下午表示，已收到汉密尔顿市一家实验室的报告，证实这位女性死于Covishield疫苗（印度生产的阿斯利康疫苗）引起的 疫苗诱发血栓性免疫血小板减少症 （VIPIT）

到目前为止，加拿大全国共有五个新冠疫苗引起血栓的病例。其中两例在魁北克省。但这是加拿大第一次有人因此死亡。魁北克省卫生部说，这名患者在出现血栓症状后立刻得到了救治。

阿鲁达医生和省长勒格（François Legault）向死者的家人表示哀悼。阿鲁达医生同时也表示，魁省在制定疫苗接种计划时已经把副作用风险考虑在内。阿斯利康引起血栓的比例是每十万人1到9例，它的保护作用远远大于风险。

目前魁北克省规定45岁及以上人群可以注射阿斯利康疫苗。加拿大免疫顾问委员会的建议是30岁及以上。

（Un article de Radio-Canada, adapté en chinois par Wei Wu)