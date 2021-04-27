蒙特利尔港口工人罢工：加拿大政府提交复工法案

如果该法案通过，工人们将不得不复工。法案还提出将原有劳资协议延长到新的劳资协议签署；谈判期间资方不得停工，工人不得罢工；如果谈判再次破裂，政府将指定仲裁人。

蒙特利尔港口是加拿大第二大港口，货运繁忙。联邦劳工部长塔西（Filomena Tassi）星期二在一份声明中说，政府在谈判中并不偏向任何一方，但是罢工威胁到本已受疫情影响的货物供应链。她与其他官员曾多次与谈判双方接触，催促他们与仲裁人合作，尽快达成一致。 所有的努力都无效，货运停顿正在给加拿大人造成重大经济损失。政府必须采取行动。

代表港口工人的工会称复工法案是 对全国工人的冒犯 。众议院的三个主要反对党都指责自由党政府处理危机不力。新民主党和魁北克党团已经表示将对复工法案投反对票。但是保守党将支持这项法案，党领袖奥图尔（Erin O'Toole）在一份声明中说，为了加拿大人和加拿大企业的利益， 一个提供必需服务的港口应该避免在疫情期间发生大罢工。

（Un article de CBC News, adapté en chinois par Wei Wu)