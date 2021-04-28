加拿大最高吊桥 6 月将在 BC 省 Golden 镇附近开放

加拿大最高的一座吊桥 - The Golden Skybridge 现在已经悬吊在不列颠哥伦比亚 （BC）省东南部的落基山脉的峡谷之上，即将开放。

130 米高

位于不列颠哥伦比亚省 Golden 镇附近的空中吊桥 - The Golden Skybridge 将于今年 6 月对公众开放，而且，这里将不只仅有一座巨大的悬索桥，而是有两座大型悬索桥，其中最高的 The Golden Skybridge 将有 130 米高，另一座吊桥则为 80米高。

从这两座新建的桥梁上，人们可以 360 度欣赏周围群山的美景，观赏一个 61 米高的瀑布，以及峡谷下面的一条河流。

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Golden 镇吊桥景点

负责该地区多个旅游景点的公司 Pursuit 表示，已经与许多当地的酒店和开发商合作，将把吊桥景点变成一个热点。

Pursuit 公司的营销副总裁马克·亨德里克斯（ Mark Hendrick） 说：

说实话，Golden 镇一直有些沮丧，有游客对这里感兴趣，但可以从事的活动不对，所以，他们不得不把游客们送到路易丝湖和班夫公园去。之后，他们在这个美丽的峡谷中看到了这片土地，他们知道这里是可以建造，于是有了灵感，把吊桥变成了现实。 Pursuit 公司的营销副总裁马克·亨德里克斯（ Mark Hendrick）

景点很刺激

马克·亨德里克斯表示，吊桥景点不仅能让人在高空观赏周围的群山，对于那些希望更刺激的人来说，这里还将有一个三公里长的自然步道，一条1200米长的高空滑索，还会有一个双人蹦极秋千。

他说：

所以，您和亲人或朋友们可以在峡谷的上空晃来晃去 Pursuit 公司的营销副总裁马克·亨德里克斯（ Mark Hendrick）

吊桥景点的入场费为成人 $35，儿童 $17。

公路扩建

加拿大广播公司报道说，如果想今夏去 Golden 镇吊桥景点，需要事先查询路况，这个镇以东有一些公路升级和扩建工程。

踢马峡谷第四期工程 (The Kicking Horse Canyon Phase 4) 将在位于 BC 省 Golden 镇和 Yoho 桥之间的 1号高速公路上，升级大约 5 公里长的一个路段。

这一工程将包括将高速公路扩展到四个车道，重新调整多条弯道，并安装用于保护野生动物的基础设施，例如走廊和围栏。

这一高速公路的升级工程将会严重阻碍交通，而且有的时候公路会关闭。

Golden 镇

不列颠哥伦比亚（BC）省的 Golden 镇位于温哥华以东 713 公里，阿尔伯塔省卡尔加里市以西 268 公里，所以，这个地点实际上更靠近位于阿尔伯塔省内的班夫国家公园和路易斯湖，加上没有过多开发，当地的天然环境极为震撼。

（CBC）