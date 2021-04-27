魁北克省的野火鸡越来越多

在魁北克省，人们越来越容易看到野火鸡，有时在公园里，有时在自己家的后院中，这些色彩斑斓的野火鸡正在魁北克市附近地区不断增多。

魁北克省猎人和渔民联合会 （Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs）的生物学家米歇尔·巴里尔（Michel Baril）本周一上午在接受加拿大广播公司的采访时说，魁北克市地区出现为数不少的野火鸡，相对来说是新事物。

他说，随着冬季越来越暖和，野火鸡的栖息地不断北移，今年在魁北克许多地区都有人说看到了野火鸡。

魁北克省各地区人们看到的野火鸡越来越多。 照片：La Presse canadienne / Nathan Denette

魁北克省土壤肥沃，有很多适合野火鸡啄食的食物，而且路人们看到这种漂亮的动物，也经常投食给它们。

米歇尔·巴里尔说：

这表明我们有喂食野生禽鸟的习惯，人们喜欢在城镇附近给看到的一些动物喂食。 魁北克猎人和渔民联合会的生物学家米歇尔·巴里尔（Michel Baril）

快速繁殖

米歇尔·巴里尔说，野火鸡一般利用气候温和的春季进行繁殖，春季的天气有利于小火鸡的生存。

另外，城市地区已经没有捕食野火鸡的 天敌 ，因此促进了野火鸡的增多。

现在可以肯定的一个趋势是，在暖和的春季，以及夏季，人们将会在魁北克地区看到更多的火鸡。

（Alain Rochefort （新窗口）/ Radio-Canada）