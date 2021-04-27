安大略省把疫情热点区的接种疫苗年龄降到 45 岁

安大略省正在把有资格接种疫苗人群的范围进一步扩大。

从本周二（4月27日）早上 8 点开始，安大略省居住在114 个疫情热点区（按照邮政编码）、年龄在 45 岁以上的人可以通过上网或电话来预约疫苗接种。

这些热点地区 18 岁以上的居民也有资格接种疫苗，但只能去不固定的流动式诊所注射。

与此同时，安省幼儿园、托儿所的保育人员将从本周四 （4 月29日）早上开始可以进行预约，他们的雇主将会对符合资格的员工提供一封信，保育人员在预约和去注射时需要有这一雇主信。

安大略省进一步放宽有资格接种疫苗的人群范围。 照片：CBC/Evan Mitsui

安省 30% 的人已接种至少一剂

截至到上周日 （4月25日）晚上，安大略省收到的所有疫苗中， 89％被注射使用，现在安省全省至少 30％的人口已经接种了至少一剂疫苗。

安省卫生官员预计本周还将收到更多疫苗：396,630 剂辉瑞 （Pfizer）疫苗和 116,700 剂强生 （Johnson & Johnson ）疫苗。

原定于上周交付的 389,000 剂阿斯利康 （AstraZeneca）疫苗至今仍运到，目前尚不清楚这批疫苗何时会到。

（CBC）