安省13岁少女病逝，为加拿大最年轻的死亡新冠患者之一

目前安省法医办公室已经开始对维耶加斯的死亡进行调查。目前尚不清楚她感染的是否属于感染性更强的变种病毒。

据为她的家庭发起众筹的朋友说，她的母亲和弟弟也已感染，母亲正在重症监护室接受治疗，弟弟情况稳定，目前在隔离中。

维耶加斯在感染新冠病毒的同时也患了急性肺炎。当地医院的新冠临床诊治委员会负责人希利（Andrew Healey）医生说，他不能肯定维耶加斯在感染新冠病毒前是否有其他健康问题。但是在过去二十四小时之内，他所接受的五个重症新冠患者当中有三个是没有病史的。

目前在加拿大的二十万新冠患者中有955人的年龄在19岁以下，其中142人需要在重症监护室接受治疗。

安大略省星期一（4月26日）新增3510起新冠确诊病例，死亡24人。

为维耶加斯家庭筹款的活动目前筹得8万多加元。

（Un article de CBC News, adapté en chinois par Wei Wu)