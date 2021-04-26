多伦多：北美的浣熊之都？

与灰松鼠和龙虾一样，浣熊 （Raccoons / Ratons laveurs ）是北美本地的物种之一。

在加拿大最大城市多伦多，浣熊无处不在：住家的后院里、人行道上、屋顶上、垃圾桶里，甚至还有浣熊上了地铁……

许多人直言不讳地说，多伦多如果不是世界的浣熊之都，也是北美的浣熊之都。目前没有确切的统计数字，但专家们说，多伦多每平方公里大约有100 只浣熊。

浣熊看起来胖乎乎很可爱，但它们可以袭击人类，根据医院的数字，2020 年，多伦多被浣熊咬伤的人数增加了 62％。

浣熊喜欢城市

北美浣熊不怕人，喜欢进入民居。 照片：Radio-Canada

但是，为什么浣熊能在多伦多这个大城市里快速繁衍呢？

专家们表示，主要有三个原因，一是多伦多挨着安大略湖，潮湿的林地一向是这种动物的理想栖息地。

二是浣熊属于 城市居民 ， 好奇心很强。约克大学（York University）教授兼动物行为专家苏珊娜·麦克唐纳（Suzanne MacDonald）说，浣熊​​不怕人，并容易被新事物所吸引，它们喜欢近距离观察没见过的东西，最重要的是，它们在城市里没有天敌。

第三个原因，多伦多市的建筑在老化，有老朽的木头，也有大量的树木，这也是一个浣熊宜居的重要因素。

多伦多市在10 年间花费了 3,100 万加元，来改变垃圾桶的设计，以防浣熊，但没有成功，浣熊是一种狡猾的动物，很聪明，善于学习找到新对策。

动物学家苏珊·麦克唐纳（Suzanne MacDonald）说，随着时间的流逝，我们将会看到更狡猾、更能适应城市生活的动物。

（Radio-Canada）